Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що це необхідно для більш якісної підготовки українців і збереження їхніх життів.

В Україні працюють над створенням усіх умов для мінімум 2-місячної підготовки новобранців до участі в бойових діях. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, в якій обговорив питання підготовки військовослужбовців за підсумками року.

У роботі брали участь начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, заступник Головнокомандувача Олег Апостол, а також керівники структурних підрозділів Генерального штабу, командувачі різних видів і родів військ та командири окремих бойових частин.

"Наразі працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці. Адже якісна підготовка - це, насамперед, збережене життя та здоров'я наших воїнів", - ідеться в повідомленні Головнокомандувача у Facebook.

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Сирський наголосив, що, згідно з його ухваленими рішеннями, вже є результати. Замість 30-денного навчання, яке було раніше, є перші "випуски" військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) протягом півтора місяця.

Після цього новобранці ще мають пройти курс новачка у військовій частині - 5-14 діб. Хоча, за словами Сирського, ця вимога не завжди дотримується в нинішніх умовах інтенсивних боїв.

"Наголосив на необхідності забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири мають максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Що ще відомо про процес мобілізації та підготовки військовослужбовців

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-лікарські комісії, порівняно з 2022 роком, почали частіше нехтувати станом здоров'я військовозобов'язаних. "На мою думку, ВЛК під час мобілізації мають якісно виконувати свою роботу", - зазначає лікар-хірург "Кельт".

Крім того, генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що збільшення тривалості курсу БЗВП вплинуло, зокрема, і на якість цієї підготовки. За його словами, практичних дій стало більше, як і більше противодронної підготовки.

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