Сьогодні 60 українських військовослужбовців завершили навчання з використання РСЗВ HIMARS.

Сполучені Штати Америки до кінця червня передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже за декілька тижнів можна буде застосовувати на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.

Міллі зазначив, що оскільки вже близько 60 днів - з 16 квітня - Росія здійснює посилений наступ на Донбасі, США разом із союзниками і партнерами надали Україні десятки 155-мм гаубиць і майже півмільйона снарядів.

"До кінця цього місяця ми передамо системи HIMARS і боєприпаси", - наголосив Міллі.

За його словами, через декілька тижнів українці матимуть підготовлену ракетну артилерію дальнього радіуса дії для застосування на полі бою.

Міллі зауважив, що на сьогодні 420 українських військових навчили користуватися гаубицями М777, 300 - самохідними гаубицями М109, 129 - бронетранспортерами M113, 100 - безпілотними літальними апаратами. Він також додав, що саме сьогодні завершили навчання користуванню РСЗВ HIMARS 60 українських бійців.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня на сайті Білого дому з’явилось повідомлення, що новий пакет допомоги США для України включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS.

4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Європі розпочалися навчання українських бійців використанню реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270.