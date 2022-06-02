Українські військові ще мають пройти навчання.

У США пообіцяли швидку передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

Для забезпечення максимально швидкої доставки систем HIMARS в Україну Пентагон заздалегідь розмістив системи в Європі в очікуванні рішення Байдена схвалити їхню передачу Україні.

За словами Каля, до того, як відбудеться передача, США навчатимуть українських військовослужбовців користуванню цим системам.

"Це, звичайно, ті системи, яким потрібно навчати. Ми думаємо, що це займе близько трьох тижнів. Їм потрібно знати не тільки, як використовувати системи, але, звичайно ж, як обслуговувати систему — так що подумайте про логістику, обслуговування й інші речі. Пройде кілька тижнів, перш ніж це навчання буде завершено", - відповів Каль.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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