Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що українці вистоять у війні з Росією і Путіну не вдасться досягти своїх цілей.

У Пентагоні заявили, що зараз українські військові закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS і ці системи скоро "вступлять у бій".

Як пише Голос Америки, про це у вівторок сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, виступаючи у Вашингтоні в Центрі нової американської безпеки (CNAS).

За його словами, метою Путіна як і раніше є захоплення значної частини України, якщо не всієї країни.

"Я не думаю, що йому вдасться досягти цих цілей", – сказав представник Пентагону.

Каль визнав, що російські сили просунулися на півдні України, але зазначив, що це просування не є великим проривом української оборони.

"Вони можуть досягти тактичних успіхів тут і там. Українці вистоять. Я не думаю, що росіяни здатні досягти своїх грандіозних цілей", - сказав заступник міністра оборони США.

Високопоставлений представник Пентагону згадав про значні втрати з обох сторін: Українці несуть втрати, росіяни теж несуть великі втрати, а лінія фронту майже не рухається".

Пентагон, за словами Каля, поділяє "стурбованість українців з приводу нерівних можливостей в артилеристській дуелі" на сході України.

"Це правда, що у росіян значно більше артилерійських можливостей", – зазначив він, підкресливши, що Україна залежала від артилерійських систем радянської епохи, тоді як можливості поставок таких систем в Україну були сильно обмежені. Саме тому, пояснив Каль, було прийнято рішення перейти на поставки артилерійських систем, що використовуються в країнах НАТО, в тому числі HIMARS.

Заступник голови Пентагону оголосив, що в найближчі тижні буде оприлюднена версія нової Стратегії національної оборони США. У цьому документі Росія позначена як "гостра загроза" (acute threat). Каль підкреслив вибір слова "acute", яке передбачає, що цей виклик – "тимчасовий" і в той же час "негайний" і "різкий".

Відповідаючи на питання, яка країна представляє більшу загрозу для США - Росія чи Китай, Каль відповів, що "Китай – єдина країна, яка має намір і здатна систематично кидати виклик Сполученим Штатам. І це вірно не тільки на даний момент, але і в доступному для огляду майбутньому", - сказав він.

Далекобійне озброєння стало предметом нещодавніх дискусій у західних ЗМІ. Преса писала про побоювання США і їхніх союзників того, що у разі передачі таких РСЗВ Києву українські сили відкриють вогонь по території Росії.

Це, на думку окремих офіційних осіб США, може ще більше ускладнити ситуацію на фронті. А проте Білий дім таки засвідчив передачу ЗСУ перших 4 далекобійних РСЗВ Himars.

Водночас вказані РСЗВ, які передбачають зарядження ракет дальністю до 300 км, передадуть з ракетами дії до 80 км.

Услід за Сполученими Штатами свої РСЗВ зголосилась передати й Британія.

Українські війська проходять навчання із застосування HIMARS та М270.

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