На Донбасі знищено ще один ворожий штурмовик Су-25, поділився спікер Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація біля міста Авдіївка (Донецька область) змінилася - кількість ворожих штурмів дещо зменшилася.

Російські окупанти продовжують намагатися оточити це місто, але зараз не так активно, розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, наразі ворог "має поповнити втрати, має перегрупуватися, щоб мати якусь змогу діяти далі". Спікер також повідомив, що в Донецькій області був ліквідований ще один російський штурмовик Су-25.

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Ситуація біля Авдіївки загострилася на початку жовтня - росіяни почали активно штурмувати позиції захисників України, отримували гідну відсіч і зазнавали втрат. Очільник Міноборони України Рустем Умєров говорив, що станом на 28 число РФ у боях за це місто втратила приблизно 4 тисячі окупантів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що під час атак на Авдіївку росіяни застосували суїцидальну тактику прориву, тому й зазнали дуже значних втрат. На думку експерта, Авдіївка, по суті, стає колосальною ганьбою для ворога.

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