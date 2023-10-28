Міноборони поділилось з Пентагоном поточною ситуацією на фронті.

Під час наступу на Авдіївку Донецької області станом на сьогодні, 28 жовтня, окупаційні війська РФ втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонних переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Він також поділився з колегою поточною інформацією з поля бою.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдатів", - зазначив Умєров.

Відео дня

Крім того, український міністр подякував Ллойду за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів. Також сторони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", - пише прес-служба Міноборони.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

На думку американських аналітиків, значні втрати техніки під Авдіївкою підірвуть можливості росіян для наступу.

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає російські окупанти проводять перегрупування в районі Авдіївки Донецької області. Метою ворога на найближчий час може стати вихід на залізничну колію у північній частині міста та на коксохімічний завод.

Вас також можуть зацікавити новини: