Ініціатива повною мірою продовжує залишатись на боці Сил оборони, зазначив військовий.

На Бахмутскому напрямку російські війська змінюють свою тактику ведення бойових дій. Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Бої важкі, тривають цілодобово, тому що гармати не стихають ні вдень, ні вночі. І противник намагається змінювати тактику ведення бойових дій для того, щоб отримати успіх. Але ініціатива повною мірою продовжує залишатись на боці Сил оборони", – сказав він.

За словами Федоренка, зміна тактики ворога полягає в зміні особового складу, яким він штурмує.

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"На деяких відрізках намагаються штурмувати переважно мобілізованими або представниками приватної військової компанії типу "Штурм Z", на деяких – професійно підготовленими військовослужбовцями-контрактниками. Десь штурмує виключно живою силою за підтримки артилерійських засобів, десь – за підтримки броньованої техніки, легкоброньованої техніки", – зазначив він.

Також, як розповів військовослужбовець, противник достатньо потужно намагається застосовувати засоби БПЛА як цивільного призначення, так і військового, і на деяких ділянках насичення цих засобів достатньо високе і потужне.

"Але і Сили оборони, розуміючи як діє противник, адекватно і ефективно реагують на ті виклики, і, завдяки нашим міжнародним партнерам та українській нації, в нас з’являються засоби, які допомагають виявляти ворожі БПЛА і, відповідно, їх приземляти", – наголосив Федоренко.

Ситуація на фронті станом на 5 листопада

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж цієї доби українські оборонці відбили понад 30 атак російських окупантів одразу на декількох напрямках. Більшість із них припали на лінію фронту в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області.

Протягом доби на фронті відбулося 44 бойових зіткнення з ворогом. Також за цей час українські військові завдали чергових успішних ударів по позиціях російських терористичних військ на фронті. Зокрема, за добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

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