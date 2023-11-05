Більшість атак (17) вдалося відбити поблизу Мар'їнки Донецької області.

Упродовж доби українські оборонці відбили понад 30 атак російських окупантів одразу на декількох напрямках. Більшість із них припали на лінію фронту в районі Мар'їнки та Авдіївки Донецької області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 44 бойових зіткнення з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни за підтримки авіації безуспішно вели штурми в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Тут українські воїни відбили 5 атак ворога.

Відео дня

Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти 4 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Хромового та Південного Донецької області - там захисники України відбили ще 5 атак.

На Авдіївському ж напрямку російські терористи під прикриттям авіації намагалися штурмувати українські позиції в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Однак ці спроби були безуспішними, а Сили оборони відбили 6 ворожих атак.

На Мар’їнському напрямку українським військам вдалося відбити 17 російських атак під час безуспішних штурмових дій в районі Мар’їнки Донецької області, а на Запорізькому - спроби штурмів північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянок та П’ятихаток Запорізької області.

За даними Генштабу, українські оборонці продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають терористичним військам РФ значних втрат та виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, впродовж доби лише на Таврійському напрямку українським військовим вдалося ліквідувати ще 413 російських загарбників, а один з окупантів здався в полон.

Також на цьому напрямку було знищено 12 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, танк, бойові броньовані машини, артилерійські системи, безпілотники, автомобілі, а також склади боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: