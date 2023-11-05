Минулої доби відбулося понад 80 боєзіткнень.

Сили оборони України стійко тримають оборону в районі Авдіївки та закріплюються на нових рубежахбіля Бахмута.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook. "Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні. Так, в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де українські захисники відбили близько 10 атак противника.

Крім того, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.

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Разом з тим, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Українські воїни у цій місцевості відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

При цьому, на Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Війна в Україні: новини

1 листопада у світ вийшла стаття Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій він розповів про поточну ситуацію на війні. Головнокомандувач заявив, що у війні прориву захисту російських окупантів не буде, тому лінія фронту не зміниться. Він підкреслив, що для перемоги Україні потрібні новітні технології. Залужний повідомив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ.

Як вважають американські аналітики Інституту вивчення війни, колонка Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні чітко окреслює його міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни.

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