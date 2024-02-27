Окупанти для ураження позицій українських військ використовують і "шахеди".

Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначає, що на Бахмутському напрямку тривають жорсткі та інтенсивні бойові дії, ворог активно намагається сунути в напрямку Часового Яру. Про це він сказав в ефірі телемарафону, говорячи про ситуацію на східному відтинку фронту.

"Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України, використовуючи свої резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння, включаючи і артилерію - як реактивну, так і ствольну, різного типу безпілотні літальні апарати", - розповів Євлаш.

Крім того, додав він, окупанти для ураження позицій українських військ використовують і "шахеди".

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"За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку шість разів противник атакував, використовуючи свої літаки Су-34 та Су-35. Також КАБи. Від двох до чотирьох одиниць за один захід скидає такий літак по позиціях Збройних сил. Використовує їх навіть по позиціях і мінометників, і танкових розрахунках. Тобто взагалі не шкодує ці керовані авіабомби", - сказав начальник прес-служби.

Також загарбники 33 рази завдали ударів по позиціях ЗСУ дронами: це були і "Ланцети", і FPV-дрони.

"Відбулося 25 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 275 своїх окупантів вбитими та пораненими. Та ще 73 зразки озброєння та військової техніки, серед яких різні гармати, автомобілі. Також 59 безпілотних літальних апаратів. І звісно, 10 укриттів противника нам вдалося виявити та знести в повітря", - повідомив Євлаш.

Говорячи про Бахмутський напрямок, він зазначив, що там також тривають жорсткі та інтенсивні бойові дії.

"Ворог активно намагається сунути в напрямку Часового Яру. А саме поблизу Іванівки та Богданівки. Там вже на околицях точаться жорсткі бої. Ворог застосовує резерви, намагається підсилювати свої війська різними підрозділами: "Шторм-Z", "Шторм-V". Крім того, кожна третя рота в батальйоні є штурмова. Тобто акцент зараз ставиться саме на це. Використовують підрозділи і "Ахмат", в тому числі", - сказав начальник прес-служби.

Він зауважив, що поблизу Кліщіївки та Курдюмівки намагаються атакувати "кадирівці". І нещодавно один з таких підрозділів був знищений бригадою, яка тримає оборону на цьому напрямку.

Євлаш також додав, що на Бахмутському напрямку досить інтенсивно використовується авіація та важка техніка.

"Для підвозу намагаються максимально віддалитися, оскільки втрати важкої техніки у противника дуже великі, 60%", - зазначив начальник прес-служби.

Також на запитання, з чим пов’язане суттєве зростання інтенсивності ворожих атак на Синьківку за останню добу, він сказав: "Звичайно, що Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий залишаються пріоритетними цілями на цьому напрямку. Ворог, найімовірніше, бачить доцільність атакувати нас саме в цей момент, саме в цьому місці всіма наявними силами і засобами".

Євлаш нагадав, що Синьківка знаходиться під ударом вже дуже довгий час, її намагалися атакувати ще з осені, проте нічого не вийшло.

Ситуація на Бахмутському напрямку - деталі

Раніше командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Сергій Сідорін зауважив, що ворог має частковий "успіх" на Бахмутському напрямку - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське (Донецька область, знаходиться під Бахмутом) і продовжує утримувати там позиції.

За його словами, на Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій.

Сідорін зазначив, що противник намагатиметься надалі просунутися та захопити населений пункт Часів Яр і звідти контролювати прилеглі населені пункти та територію, що значно ускладнить "наші маневри, наші переміщення і ситуація буде доволі важкою".

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