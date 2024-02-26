Окупанти на Бахмутському напрямку нарощують свої зусилля щодо проведення наступальних дій, попередив офіцер.

Триває повномасштабна війна в Україні, і супротивник має частковий "успіх" на Бахмутському напрямку - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське (Донецька область, знаходиться під Бахмутом) і продовжує там утримувати позиції.

Про це сказав командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковник Сергій Сідорін в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на Бахмутському напрямку противник нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій. За минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень з противником.

"Найгарячішими точками є населені пункти Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх - захопив східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує там утримувати позиції", - сказав Сідорін.

Відео дня

Він зазначив, що противник буде намагатися надалі просунутися та захопити населений пункт Часів Яр і звідти контролювати прилеглі населені пункти та територію, що значно ускладнить "наші маневри, наші переміщення і ситуація буде доволі важкою".

Офіцер повідомив, що противник свої наступальні дії супроводжує застосуванням авіації, завдає ударів як по передньому краю, так і безпосередньо по населеному пункту Часів Яр, де залишається багато цивільного населення. Він додав, що у ворога багато резервів та техніки.

Продовжується російсько-українська війна - новини, які сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Сили оборони відійшли з населеного пункту Ласточкине Донецької області.

За його словами, не зважаючи на тиск противника, наші підрозділи ведуть активну оборону, найгарячішими лишаються Авдіївський на Мар'янський напрямок. Сказав, що на Авдіївському напрямку наші війська відбили 25 атак ворога, на Мар'янському - 40. Це найбільший показник за кілька останніх днів. Він повідомив, що Сили оборони України здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка-Бердичі і не допустити подальшого просування противника.

Вас також можуть зацікавити новини: