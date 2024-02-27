Жорін зазначив, що при цьому Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи.

Замкомандира Третьої окремої штурмової бригади (ОШБР) Максим Жорін розповів, що ситуація під Авдіївкою дуже складна. За його словами, активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати - і вдень, і вночі.

"Основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", - написав він.

Жорін зазначив, що при цьому Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а втілюють контратакуючі заходи.

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Ситуація під Авдіївкою - подробиці

Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Авдіївське, де нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Північне, Первомайське, Невельське Донецької області, та Мар'їнське, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Максим Жорін розповів, що в Авдіївці завдання перед його підрозділом змінювалися кілька разів. За його словами, це було пов'язано з тим, що дуже інтенсивно і динамічно змінювалася обстановка, яка там була. В міських боях вони одночасно і утримували позиції, і проводили рейдові пошукові дії по знищенню ворога в самому місті.

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