За крок до зради. Що завадило ворогу потрапити на українські позиції

Інформація про «спільне інспектування» українських позицій біля Шумів мала в українському суспільстві ефект вибуху бомби. Допустити в наші окопи ворога означало не просто «піти на поступки заради миру», а принизити наших військових і, врешті, втілити давню мрію Кремля, перетворивши конфлікт на «внутрішньоукраїнський».

«Шуми - це ключ до усієї Горлівки. А Горлівка - це ключ до усього Донбасу. Якщо бойовики втратять панівні висоти, терикони, вони програють цю війну. Саме тому російським генералам так кортить зайти і подивитися на українські позиції і дізнатися про наші плани», - розповідає спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко з лінії фронту.

У минулий четвер, о 14-00 російський генерал мав з’явитися в українських окопах.

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Ставлення більшості морпіхів до зустрічі з ворожим очільником уявити не важко. Але наказ є наказ, і на камеру воїни намагалися стримувати емоції. «У всіх чешуться руки, але я впевнений, що ніхто ніяк не відреагує без команди», - каже боєць бригади морської піхоти Петро. Його побратим Артем додає: «Як це так, ворог, з яким ми воюємо, прийде на наші позиції?!?».

Під Шумами Кремль непомітно втягнув Україну у підступну гру. І ми її ледь не програли…

Хід перший - бойовики вимагають, щоб українці відійшли від своїх позицій біля селища Шуми під окупованою Горлівкою. Мовляв, новозведені укріплення порушують умови перемир’я. ОБСЄ доповідає - жодних нових позицій українці не збудували.

Але Кремль через свою маріонетку Дениса Пушиліна робить хід другий. Ватажок бойовиків ставить ультиматум: якщо морпіхи батальйону не відійдуть з Шумів і не зруйнують свої окопи, найманці знищать їх артилерією. Термін ультиматуму збігав о восьмій ранку 7 вересня. 503-ий батальйон морської піхоти відступати не збирався і готувався до важкого бою. «Засоби були наведені і готові були дати відсіч, змішавши їх з землею… Відповідь буде в десятикратній потужності», - переконував ТСН.Тиждень боєць 503 ОБМП Денис.

Україна намагається утримати крихке перемир’я, вирішити ситуацію дипломатично і скликає Тристоронню контактну групу. Саме на це й розраховували в Кремлі, коли вустами бойовиків погрожували ударом артилерії. Якого до речі, так і не відбулося. Справжній удар був нанесений на дипломатичному фронті. І це був третій хід. Під час засідання Тристоронньої групи Голова російської делегації, помічник Путіна Дмитро Козак починає тиснути на свого сивочолого українського візаві Леоніда Кравчука. В ультимативній формі.

«Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть із нотками ультиматуму, сказав, що Україна має нарешті вирішити, чи буде вона виконувати Мінські угоди, чи не буде», - розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Він дав добро на візит ворожого генерала в українські окопи. Прямі перемовини. От, власне, й те, чого хотіла Росія.

«Схоже на Троянського коня під час Троянської війни», - переконаний боєць бригади морської піхоти Артем.

Хто ж він, той Троянський кінь?

Українські військові позначили маршрут, яким через лісосмугу до населеного пункту Шуми має дістатися так звана інспекція, біло-червоними стрічками. Але на момент, коли їх розгорнули, ще ніхто не знав, чи саме цією стежкою має пройти на наші позиції емісар ворога з великими зірками на погонах.

Бойовики оголосили: інспектувати українські позиції їде генерал-майор Руслан Якубов, очільник так званого невизнаного «представництва ДНР в Спільному Центрі координації та контролю». Насправді ж, «Якубов» - це прізвище прикриття.

Генерала звуть Руслан Вахітов, він громадянин Росії. На Донбас Вахітова відправили для налагодження контактів з місією ОБСЄ під виглядом місцевого ополченця. Зі своєю роллю ряжений генерал впорався на «відмінно».

У вересні 2017 року Росія вже пробувала втулити «Якубова» до Тристоронньої контактної групи. Та у Мінську українська сторона відмовилася спілкуватися з генералом. Тепер, за головування політичного пенсіонера Кравчука, росіяни, схоже, вирішили повторити спробу.

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У разі удачі, вони б легалізували бойовиків, як сторону переговорів. Шах і мат. Війна на Сході України стає внутрішнім конфліктом. Європа знімає з Росії санкції...

Але противнику цього замало. На додачу «Якубов» збирався принизити українських військових - хотів відзняти себе з «триколором» над українськими окопами.

«Вони хотіли бути з прапором, незрозуміло яким, і зробити провокацію, хотіли тут селфі зробити», - каже заступник командувача ООС Богдан Бондар.

Аби не допустити чобіт ворожого генерала в українські окопи, приниження наших воїнів та прямих перемовин з бойовиками, прямо перед в’їздом до Шумів місцеві патріоти розгортають пікет і розтягують символічну «червону лінію». «Це лінія, яку перетинає наша влада, вони нам розповідали, що не перетнуть, але постійно перетинають», - підкреслює місцева активістка Галина Олійникова.

Напруга спадає, щойно замість російського генерала до людей виходить український. Заступник командувача Об’єднаних Сил Богдан Бондар оголошує: через порушення домовленостей людей в російській формі сюди не пустять. Жодної дзеркальної інспекції українців у своїх окопах противник і не збирався дозволяти. І додає приголомшливу інформацію - бойовики зажадали оглянути не одну, а кілька наших фортифікаційних споруд: «Шість чи вісім точок. Присилають точку і кажуть, що хочуть перевірити. Потім другу. Потім третю».

Такого нахабства українська сторона просто не витримала. Кремлівські плани зруйновано. Наразі.

«Заходи на сьогодні, як мінімум, зупинені», - каже Богдан Бондар.

Фіаско Кремля бойовики відзначили обстрілом території, на якій мала відбутися спільна з «ДНРівцями» інспекція. «Було здійснено прицільний обстріл нашого батальйону, 503 батальйону морської піхоти», - розповів ТСН.Тижню боєць 503 ОБМП «Вагіф».

Цього разу українці переграли противника без жодного пострілу. Інформаційна буря, яка піднялася в українському суспільстві проти приниження військових у Шумах, зіграла в цій перемозі не останню роль. Ворог не досяг своєї мети, українські військові стоять там, де стояли. І дякують українському суспільству, що воно зі Збройними силами. Але в умовах, коли підступ чатує будь у чому і будь-коли, розслаблятися не можна нікому.

Андрій Цаплієнко, Сергій Щекочіхін, Віталій Ткачук