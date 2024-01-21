Кадри з геолокацією показали, що російські окупанти просунулися в районі Куп'янська і Кремінної.

Російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Кадри з геолокацією показали, що російські окупанти просунулися в районі Куп'янська і Кремінної. Крім того, позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська в районі Синківки та Петропавлівки.

За повідомленням аналітиків, частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії (Західний військовий округ (ЗВО)) наступають на Куп'янському напрямку, а частини 20 - ї загальновійськової армії (ЗВО) - на Лиманському напрямку.

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У звіті йдеться, що представник українських сил на Лиманському напрямку, заявив, що окупанти ведуть наступ піхотою за підтримки бронетехніки на Лиманському напрямку. Представник заявив, що велика кількість російських танків, БМП і бронетехніки рухається в напрямку Лиману.

ISW ще не спостерігав підтвердження великих колон російської техніки, що діють на Куп'янському або Лиманському напрямках, але розглядатиме Візуальні свідчення існування таких колон і постійне виникнення російських атак як основні індикатори початку дій окупантів. "Помітні успіхи росіян на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна також, ймовірно, будуть свідчити про більші наступальні зусилля в цьому районі, враховуючи, що в минулому році на цій ділянці фронту велися позиційні бої", - підсумували аналітки.

Війна в Україні

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняє Авдіївку, уперше оприлюднила кадри одного з найбільших ворожих штурмів міста, що відбувся наприкінці жовтня минулого року. Там інформують, що вже п'ятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, "просто таки дикими силами" намагається проломити лінію оборони України.

При цьому 20 січня по лінії фронту сталося понад 70 зіткнень.

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