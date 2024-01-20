Ворог активізувався на Лиманському напрямку.

Російські окупанти трохи змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.

Про це сказав старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21 ОМБР Сергій Дібров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що протягом останнього тижня відбулася активізація ворога на Лиманському напрямку.

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"Ми бачимо дещо нову тактику, яку раніше не спостерігали. Всі чули про "м’ясні штурми", коли росіяни кидають, умовно кажучи, в атаку 100, по суті самогубців, сподіваючись, що кілька десятків, які виживуть десь зможуть закріпитися. Зараз ми спостерігаємо фактично такі ж "м’ясні штурми", але із застосуванням бронетехніки - тобто велика кількість танків, бойових машин піхоти, бронемашин рухається в наш бік в сподіванні, що не всіх ми встигнемо знищити і якісь з них дійдуть до рубежів і закріпляться. Це приводить до величезних втрат бронетехніки - тепер на м'ясо вони пускають власне залізо", - наголосив Дібров.

За його словами, російські окупанти протягом тижня-двох накопичили ударний кулак, яким зараз намагаються "нас пробити" за тою тактикою, яка для них є звичною. При цьому додав, що, ймовірно, хтось дав команду до певної дати взяти якісь рубежі, але якою ціною це буде нікого не цікавить.

Дібров розповів, що ворог посилив угруповання, яке стоїть в районі Лиману, це може загрожувати місту. "Для них місто Лиман дуже важливе, болюче через втрату його рік тому", - зазначив він.

Також начальник служби зв’язків з громадськістю ОМБР розповів, що на Лиманському напрямку, за інформацією Сил оборони та даними, які отримані від полонених, стоїть кадрова російська армія - мотострілецькі полки.

Дібров зазначає, що, скоріш за все, переведення трохи уваги з Куп’янського напрямку на Лиманський пов’язано з тим, що ворог сподівається, що в нас там слабке місце. "Але наша артилерія, сапери, піхотинці, оператори дронів показують, що він знову помиляється", - зазначив він.

Росія віддасть перевагу локальним ударам на фронті - ISW

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники, ймовірно, віддадуть перевагу локальним наступам по всій лінії фронту в Україні. Це потрібно щоб змусити Сили оборони України використовувати резерви для оборони.

Зазначається, що відбувається посилення штурмів на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Росія готується до більш масштабних дій на Лиманському напрямку найближчому часом. Це неодноразово підтверджували й російські джерела.

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