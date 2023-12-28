Окупанти атакували ще 5 напрямках, найзлішими були на Авдіївському.

Росіяни протягом дня 13 разів штурмували позиції українських захисників на лівобрежжі Дніпра на Херсонщині, інформує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо російської агресії.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - зазначає Генштаб.

Згідно з оперативними даними, протягом доби відбулось загалом 42 бойових зіткнення по лінії фронту. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак в районі Синьківки Харківської області.

Відео дня

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки загарбників поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де ті безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку відбито 11 атак військ РФ східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону українських сил.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут сили РФ здійснили дві безуспішні атаки на позиції наших захисників. На Лиманському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Загалом за сьогодні сили РФ завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура.

Водночас, авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби та 2 склади боєприпасів загарбників.

Ситуація на фронті: останні новини

У Командуванні Сухопутних військ сьогодні повідомили, що російські загарбники за добу не досягли якихось важливих успіхів на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках, однак вони продовжують наступати.

Як відомо, з середини жовтня ЗСУ контролюють плацдарм за Дніпром на Херсонщині. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, з початку цієї операції командуванню РФ довелося посилити своє угруповання "Дніпро" з 60 тисяч осіб до понад 72.

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