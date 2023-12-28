Російські загарбники намагаються наступати в напрямку Часового Яру, відновити втрачені положення в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки, витіснити українських військових з Серебрянського лісництва та наступати на Синьківку.

Російські загарбники за минулу добу не досягли якихось важливих успіхів на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках.

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів в ефірі телемарафону, що Бахмутський напрямок залишається одним з важливих напрямків, де ворог намагається наступати.

"Намагається наступати в напрямку Часового Яру. Там не припиняються інтенсивні наступальні дії. Намагається захопити Богданівку та відновити втрачені положення в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки", - відзначив Фітьо.

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Крім того, росіяни застосовують штурмові групи так званого "Добровольчого корпусу", який перемістили з південного напрямку. Також окупанти залучили особовий склад морської піхоти з Каспійської флотилії.

Також, за минулу добу на цьому напрямку дуже активно застосовувалися ворожі безпілотники - ударні дрони, дрони FPV. Було зафіксовано застосування окупантами 41 дрона. Фітьо зазначив, що загарбники здійснили 505 артилерійських обстрілів.

"Нашим захисникам вдалося знищити 27 окупантів та 1 склад з боєкомплектами. Дві атаки ворожі відбито. У порівнянні з ворожими атаками можна навіть сказати про якийсь спад, але це все дуже відносно, тому що ворог підтягує свої резерви і від своїх намірів атакувати не відмовляється", - сказав Фітьо.

Водночас, на Куп'янському напрямку загарбники намагаються будь-якою ціною продовжувати наступ на Синьківку.

"Це важливий плацдарм для подальшого наступу на місто Куп'янськ", - пояснив Фітьо.

За його словами, бойові дії відбувалися поблизу Синьківки, Іванівки і Серебрянського лісництва. Загалом відбито 12 ворожих атак.

"Росіяни активно застосовують ворожу авіацію в районі Серебрянського лісництва. Намагаються за допомогою авіації вибити наших захисників з позицій. Правда за минулу добу не спостерігалося застосування фугасно-авіаційних бомб ФАБ-500, які скидають з Су-34 і Су-35. Мабуть вони вже бояться літати туди після невдалого досвіду, який вони отримали на півдні", - сказав Фітьо.

Він додав, що окупантами було завдано лише 6 авіаційних ударів за допомогою гелікоптерів та Су-25. Було застосовано 20 дронів-камікадзе та 639 артилерійських обстрілів.

При цьому, українськими воїнами знищено 56 росіян і 3 одинці військової техніки. Також, окупанти відновили інтенсивні наступальні дії на Лиманському напрямку з метою витіснення українських військових з Серебрянського лісництва та витіснення до річки Чорний Жеребець.

"Якихось важливих успіхів у противника на даний момент немає", - підсумував представник.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України минулої доби ліквідували на фронті ще понад 900 російських окупантів.

Протягом 27 грудня відбулося 56 бойових зіткнень на фронті.

Військове керівництво держави-агресора Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів через втрати на фронті.

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