Також під час засідання Ставки верховного головнокомандувача було проаналізовано стан забезпечення підрозділів ЗСУ боєприпасами.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із розвідкою та військовими обстановку на передовій та плани росіян у найближчій перспективі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

Також учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад Сил оборони.

Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань Сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.

Засідання Ставки Зеленського - що було раніше

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Учасники засідання також зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

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