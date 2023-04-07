Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

"Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період. Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України.

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Станом на ранок 6 квітня ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також окупанти продовжують спроби взяти штурмом місто Бахмут, там тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 16 атак противника в районі довколишніх населених пунктів.

Як зазначив спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, станом на 6 квітня атаки біля Бахмута зменшились: раніше за добу було від 35 до 55 бойових зіткнень, а зараз від 17 до 25. Причинами цього можуть бути, як і погодні умови, так і перегрупування військ, сказав він.

РФ намагається реалізувати схожу модель захоплення як Бахмута, так і Авдіївки - там тривають бойові дії в міській забудові, висловився експерт Сергій Згурець. Наразі перед противником стоїть вибір: або використовувати останні резерви для подальших наступальних дій, або переходити в оборону.

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