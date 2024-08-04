Авіація та ракетні війська України вразили пункт управління ворога, а також п'ять засобів ППО.

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби окупанти 140 разів намагалися прорвати лінію оборони України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку було відбито шість атак ворога неподалік Тихого, Глибокого та Вовчанська. Ще 19 боєзіткнень відбулося на Куп'янському напрямку. Також, Сили оборони відбили вісім атак ворога на Лиманському напрямку - неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного. На Краматорському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції Сил оборони у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.

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20 боєзіткнень протягом минулої доби відбулося на Торецькому напрямку - неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

Ще 11 штурмів ворога було відбито на Курахівському напрямку - біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. А на Времівському відтинку фронту окупанти 7 разів намагалися прорвати лінію оборони України. Дві атаки окупанти провели неподалік Роботиного на Оріхівському напрямку, однак успіху не мали.

"За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню", - повідомили в Генштабі.

Натомість авіація та ракетні війська Сил оборони продовжують завдавати помітних втрат ворогу. Зокрема, протягом минулої доби вони ударили по п'яти районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Сили оборони продовжують збільшувати кількість втрат росіян в окупаційній війні проти України. Зокрема, протягом минулої доби було ліквідовано понад тисячу ворожих військових, а також десятки одиниць техніки окупантів.

За даними DeepState, російські окупанти змогли просунутися в районі Часового Яру. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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