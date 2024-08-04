Найбільшу кількість боїв від початку доби було зафіксовано на Покровському напрямку.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вперед на сході України. Зокрема, ворог тисне на Сили оборони на Донеччині.

Як повідомляє проєкт DeepState, окупанти просунулися у Часовому Яру Донецької області. Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному. Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби, 3 серпня, станом на 22:00 на передовій відбулося вже 102 бойових зіткнення із противником. На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень – зазнали поразки.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Водночас на Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Найбільшу кількість боїв було зафіксовано на Покровському напрямку – 36.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них – безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту", – повідомляє Генштаб.

Тим часом на Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував українські позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. На Времівському напрямку противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного.

На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали. На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Війна в Україні: важливі новини

Аналітик видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що російські окупаційні війська перетнули канал у Часовому Яру і просунулися в перший західний район міста. Крім того, за його даними, ворожа армія просунулася в Залізному і захопила близько 90 % населеного пункту.

Тим часом Сили оборони України успішно уразили та затопили підводний човен "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Зазначалося, що також суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

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