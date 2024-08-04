Минулої доби, 3 серпня, Збройні сили України знешкодили на фронті 1150 російських загарбників.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні зросли вже до 582 910 солдатів. Крім того, Силами оборони було знищено багато техніки та озброєння армії противника, зокрема:
- танків ‒ 8411 (+5);
- бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17);
- артилерійських систем – 16276 (+59);
- РСЗВ – 1138 (+3);
- засоби ППО ‒ 911 (+3);
- літаків – 363 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41);
- крилаті ракети ‒ 2412 (+2);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80);
- спеціальна техніка ‒ 2734 (+11).
Війна в Україні - останні новини
Офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що російські війська стягують усі наявні резерви на Покровський напрямок, який наразі вважається найкритичнішим і найважчим.
Військовий оглядач Денис Попович зазначив, російські диверсійні групи вже почали іноді заходити у місто Торецьк Донецької області.
За його словами, ворожа армія просувається, зокрема, завдяки значній перевазі в живій силі, яку противник "без жалю кидає в бій", і активному використанню КАБів.