'Тому ми втрачаємо місто за містом': військовий назвав головну проблему української армії

Одна з проблем українського війська – відсутність якісного складу підрозділів, вважає Мирослав Борисенко.

Найбільша проблема української армії полягає в тому, що вона досі не відійшла від радянського формату. Таку думку в інтерв'ю "ТСН" висловив військовослужбовець, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко.

"Найбільша наша проблема – не (відсутність, – УНІАН) постачання "томагавків", західної зброї, не нестача новобранців, ресурсів тощо. Найбільша наша проблема у тому, що залишки колоніальної, імперської армії, вони залишилися в українській армії та живуть по сьогодні. І основа проблема – це те, що офіцери, командири, військово-політичне керівництво не довіряє своїм підлеглим і одночасно боїться тих, хто знаходиться зверху. Це основна проблема, чому ми втрачаємо місто за містом", – сказав Борисенко.

Водночас він додав, що наразі в українській армії катастрофічно не вистачає людей. За словами військового, це велика загроза для України.

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"Більшість командирів лише зараз це усвідомлюють, що якісний склад свого підрозділу – це дуже важливий крок до боєздатності та перемоги. Якщо ви не турбуєтесь про якість свого підрозділу, що люди, які вміють щось робити, вони стояли там, де повинні бути – ви просто втрачаєте всіх людей, можливості, боєздатність. Це деморалізує військо і призводить до того, що цілі батальйони чи бригади не можуть далі функціонувати, хоч і залишаються на папері боєздатні", – пояснив Борисенко.

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

За даними аналітика BILD Юліана Рьопке, російським окупантам вдалося закріпитися на крайніх вулицях міста Курахове Донецької області. За даними експерта, росіяни наразі утримують близько 15% міста.

Тим часом журналісти Financial Times відзначають, що на тлі очікування нового російського наступу на сході та півдні Україна відправляє в ці регіони більшу кількість медиків. З посиланням на військовий аналітичний центр CDS, журрналісти додають, що до кінця року Росія може просунутися ще на 30-35 кілометрів в глиб території України.

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