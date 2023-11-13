ЗСУ продовжують наступати.

Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. За його словами, ситуація там є складною, але контрольованою.

Водночас Збройні сили України ведуть наступальні дії на визначених напрямках та завдають російським загарбницьким військам значних втрат у живій силі та техніці.

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Також вони обговорили плани на зимовий період та нагальні потреби української армії, передусім - снаряди, засоби протиповітряної оборони та безпілотні літальні апарат.

"Обговорили питання підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором", - написав Залужний у своєму Telegram-каналі.

Ситуація на фронті: останні новини

Ввечері у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що за останню добу відбулось 50 бойових зіткнень з російськими загарбницькими військами. Лише на Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 15 російських атак.

Українські війська продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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