Гаряче було також і на інших напрямках, зокрема Бахмутському та Авдіївському.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили за сьогодні 15 атак окупантів, гаряче було також і на інших напрямках, зокрема Бахмутському та Авдіївському.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо оперативної ситуації з російським вторгненням. Зазначається, що загалом протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

"На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівкиі, де Силами оборони відбито 15 атак... На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де нашими захисниками відбито 11 атак", - йдеться у повідомленні.

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На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського, де Силами оборони відбито 8 атак.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили шість атак.

Безуспішні штурми ворога були також на Лиманському напрямку в районі Новоєгорівки Луганської області, на Шахтарському напрямку - південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де наші захисники відбили 4 атаки противника.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За даними Генштабу, загалом протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 1 іншій важливі цілі противника.

Останні події з фронту: що варто знати

Сьогодні вранці кілька прокремлівських ЗМІ опублікували заяву Міноборони РФ, в якій йшлося про рішення відвести війська від Дніпра на лівому березі і зайняти "більш вигідні позиції" в Херсонській області. Рішення нібито було прийнято на основі аналізу ситуації на цій ділянці фронту.

Однак дуже швидко роспропаганда повідомила, що заява була опублікована "помилково". У Міноборони РФ стверджуючи, що це була провокація з розсилкою неправдивого повідомлення від імені відомства.

У центрі національного опору заявити, що жодних ознак підготовки росіян до відступу немає. Заяву про відступ там вважають інформаційною спецоперацією росіян.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко водночас вважає, що Росія, ймовірно, готується відступити від деяких своїх позицій в Херсонській області. За його словами, сьогоднішня заява російського Міноборони про "передислокацію" є частиною цієї підготовки, просто її помилково опублікували завчасно.

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