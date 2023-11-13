Супротивники намагалися атакувати на низці напрямків, поділився Генштаб ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні - за добу між нашими захисниками та російськими загарбниками відбулося 69 бойових зіткнень, на низці напрямків вороги намагалися здійснювати штурмові дії та зазнали провалів.

На Мар’їнському напрямку біля Новомихайлівки й Мар’їнки воїни відбили 24 атаки з боку супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у понеділок, 13 листопада. На Авдіївському напрямку вороги продовжують намагатися взяти в оточення Авдіївку, українські бійці стійко тримають оборону й завдають РФ значних втрат.

"Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак", - зазначили у Генштабі.

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Захисники відбили 11 ворожих атак на Куп’янському напрямку - супротивники марно намагалися здійснювати штурмові дії за підтримки авіації біля Кислівки, Іванівки, Петропавлівки й Синьківки.

На Бахмутському напрямку воїни відбили близько 10 російських атак біля Андріївки, східніше Кліщіївки й Дубово-Василівки. Супротивник використовував авіацію.

"На Лиманському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили чотири атаки", - додали у Генштабі.

На Шахтарському напрямку супротивники марно намагалися здійснювати штурми за підтримки авіації біля Старомайорського - там відбито дві атаки.

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Російські загарбники вже тривалий час намагаються наступати на низці напрямків в нашій державі, у тому числі на Донбасі. Супротивники на початку жовтня "оживилися" біля Авдіївки.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у районі Авдіївки зараз сконцентровано найбільшу ворожу масу сил і засобів на протяжність фронту, оскільки російському диктатору Володимиру Путіну, зокрема, до Нового року потрібно досягти на фронті хоч якоїсь "перемоги", яку можна буде "згодувати" людям як щось епічне.

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