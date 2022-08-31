Скоріше за все, РФ перекине третій армійський корпус на Запорізький напрямок.

На тлі інформації про початок контрнаступу ЗСУ на Херсонщині українців почало цікавити, на якому напрямку наші захисники зможуть завдати основний удар по окупантах. Проте радіти та чекати на швидку перемогу зарано. Ситуація на фронті змінилась не на користь України, нам потрібно готуватися до оборони.

Про це під час інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він пояснив, що нині ЗСУ можуть завдати основний удар по силах РФ на трьох напрямках - Харківському, Запорізькому та Донецькому. Проте усі вони дуже важкі.

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"На сьогоднішній день ситуація змінилася і не зовсім на нашу користь. На Харківському напрямку, там пряма підпитка іде з територій Росії. І там поряд західний воєнний округ окупантів. Буде дуже важко. Ви бачите, ми не можемо навіть відсунути їх до кордону. Ми відсунули - вони повернулися. І ми утримуємо зараз оборону на тих рубежах, які вже є", - пояснив Жданов.

Найважчий для ЗСУ напрямок - Донецький. Там, в основному, воюють найманці. Нашим військовим там дуже важко. Тривають бої за Кодеми та досі невідомо, чим вони закінчаться, заявив експерт.

"Запорізький напрям був найбільш перспективним, проте там очікується поява третього армійського конкурсу... Нам треба готуватися до оборонної операції, скоріше за все, на Запорізькому напрямку. Вони будуть намагатися вирівнять позиції", - повідомив Жданов.

РФ перекине військових через тимчасово окупований Крим. Йдеться про якусь частину з тих 10 тисяч солдатів, яких країні-агресорці вдалося "назбирати". Жданов додав, що РФ не буде кидати увесь третій армійський корпус на один напрямок. Можливо, командування країни-агресорки "розірвали" корпус.

"Вони створюють ілюзію масованого наступу, щоб ми перекидали війська з півдня на північ", - пояснив експерт.

За словами Жданова, нині ЗСУ важко воювати на цих трьох напрямках, бо нам не вистачає артилерії, бойових броньованих машин та авіації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ рухаються до околиць Херсону, а росіян, як зазначив Жданов, врятують хіба надувні матраци.

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