Тим часом в середовищі окупантів наростає паніка. Росіяни розуміють, що опинилися в оточенні.

Українські війська впевнено рухаються до Херсона. На початку доби вони перебували на відстані приблизно 20 км до околиць міста. Сьогодні ЗСУ просунулися, але важко прогнозувати, на скільки.

Про це під час інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Генштаб наразі не коментує, як саме змінилася лінія фронту на Херсонщині. Водночас CNN повідомляє, що відбулися значні зміни на користь українських військ. Конкретики мало.

Відео дня:

"До Херсону ще більше 10 кілометрів. Це точно", - констатував Жданов.

Експерт зазначив, що зараз ЗСУ "працюють" проти ворожого угрупування на правому березі Дніпра. Це цілком очікувано.

"Я прогнозував, що ЗСУ будуть планомірно та методично виносити це угрупування за допомогою артилерії, зокрема й реактивної, та авіації. Це було б доцільно. Зараз спостерігається переривання шляхів логістики. Це те, що ми спостерігаємо вже третю добу... Єдина проблема зараз - спіймати паромну переправу біля Антонівського моста. Вона постійно рухається. Для того, щоб її спіймати, потрібен коректувальник на місці, який повідомить, коли вона зупиниться на завантаження чи розвантаження", - зазначив Жданов.

Експерт констатував, що російські війська на Херсонщині не тільки опинилися в оточенні. Вони ще й розсічені навпіл. Зруйновано переправи через річку Інгулець. Сполучення між двома частинами ворожого угрупування немає.

Жданов наголосив, що серед окупантів вже панує непідробна паніка, що підтверджують й перехоплення. Росіяни розуміють, що мости зруйновано, шляхів відступу немає, вони у пастці.

"Фактично вони (росіяни - УНІАН) відчувають те, що ми відчували на Донецькому напрямку. Ми виносимо їх з позицій. Якщо є можливість, будемо просуватися вперед. Є два варіанти: або вони втікають, або здаються в полон", - зазначив він.

Жданов нагадав, що місяць тому жителі Херсонщини розповідали, як росіяни після ударів по Антонівському мосту розкупили всі плавальні засоби. Окупанти, які запаслися надувними матрацами, мають шанс на порятунок. Однак, як зауважує експерт, переправитися через Дніпро буде вкрай важко, а з набоями та в амуніції - майже неможливо.

У разі взяття контролю над правим берегом Дніпра, ЗСУ візьмуть під вогневий контроль забезпечення Запорізького напрямку противника.

"Ми фактично перерізаємо шляхи підсилення цього угрупування з території Криму. А місцевість там така, якщо нема населених пунктів, то закріпитися там неможливо. Якщо артилерія наша виноситиме росіян з позицій, то ми можемо поступово наводити мости та переправляти наше угрупування на лівий берег", - зазначив Жданов.

За його словами, на Херсонському напрямку активно працює українська бойова авіація, натомість російського ППО в регіоні вже практично не існує.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ЗСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

Вас також можуть зацікавити новини: