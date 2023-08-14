Епіцентром бойових дій залишається схід, але з січня росіянам не вдалося просунутися там на жоден сантиметр.

Українські військові мали певні успіхи поблизу Старомайорського та в Урожайному. Наразі ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

Епіцентром бойових дій залишається схід, тому що ворог обрав його основним напрямком наступу. Однак, з січня росіянам не вдалося просунутися там ні на жоден сантиметр, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Гарячі напрямки на сході

Вона нагадала, що протягом минулих тижнів противник активізувався на Куп’янському та Лиманському напрямках, реагуючи на успішне просування українських військ по південному флангу на Бахмутському напрямку. Таким чином росіяни намагалися відволікати українські сили з Бахмутського напрямку на інші.

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Заступниця міністра уточнила, що українським військовим вдалося значно послабити наступальний потенціал ворога, відтак кількість обстрілів на Куп’янському та Лиманському напрямках дещо знизилася. Однак, за її словами, росіяни наразі збираються із силами, перегруповуються та стягують нову техніку та військових, щоб продовжувати здійснювати спроби наступу й надалі. Маляр підкреслила, що наразі на цих напрямках "гаряче".

За даними Міноборони, на Бахмутському напрямку за тиждень вдалося звільнити три квадратних кілометри української землі. А загалом на південному фланзі цього напрямку звільнено вже 40 кв. км.

"Там теж дуже складно просуватися… І за цим просуванням стоїть дуже потужна робота наших оборонців…", - розповіла заступниця міністра.

Вона уточнила, що росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції в районах Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки, де й точилися основні бої минулого тижня.

Дуже складна ситуація, за словами Маляр, наразі на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де росіяни намагаються Мар’їнку взяти під контроль, а Авдіївку - оточити.

Водночас, ворог щодня здійснює спроби повернути втрачене положення поблизу Старомайорського, тому там теж наразі напружена ситуація. За її словами, ЗСУ мали "певні успіхи" південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Ситуація на півдні

Маляр також розповіла, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впоралися… Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію", - сказала вона.

Також українські війська ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи, а бої тривають.

"На півдні наші збройні сили стикаються із дуже серйозним опором ворога", - додала заступниця міністра.

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За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби на фронті відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом. Російські окупанти безуспішно намагалися наступати на Куп’янському напрямку та здійснили спроби повернення втрачених позицій у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, західніше Старомайорського Донецької області та східніше Роботиного Запорізької області.

Як повідомляють американські аналітики, українські сили 13 серпня вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту. Аналітики ISW відзначають, що наразі вони не мають підтвердження того, що російські сили повністю виведені з Урожайного, і вони, імовірно, займають позиції, принаймні, в південній частині населеного пункту.

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