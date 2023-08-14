Під щільним вогнем російської авіації та артилерії українські війська продовжують стримувати наступ окупантів.

Впродовж минулої доби російські загарбницькі війська здійснили безуспішні спроби наступу на Куп’янському напрямку та намагалися повернутися на втрачені позиції на Донеччині та Запоріжжі. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися наступати в районах південно-східніше Андріївки Луганської області.

Крім того, на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області, а на Мар’їнському - в районі Мар’їнки Донецької області.

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За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно спробував відновити втрачене положення у районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, на Шахтарському - в районі західніше Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому - в районі східніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські війська закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні - останні новини

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, впродовж 13 серпня українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і просунулися в західній частині Донецької - східній частині Запорізької області та в західній частині Запорізької області.

Водночас, одразу декілька російських джерел заявили 12 серпня, що російські окупанти відійшли з Урожайного, яке розташоване на кордоні Донецької та Запорізької області. Згодом, 13 серпня, багато російських джерел вже спростували ці твердження.

Аналітики ISW наразі не підтверджують повного виведення російських військ з Урожайного. За їхніми даними, росіяни, ймовірно, займають позиції, принаймні, в південній частині населеного пункту.

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