ВСУ просунулися в західній частині Донецька-східній частині Запорізької області і в західній частині Запорізької області

Українські сили 13 серпня вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і, як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни, просунулися в західній частині Донецької - східній частині Запорізької області та в західній частині Запорізької області.

Як нагадують в ISW, згідно з повідомленням Генштабу України, українські війська вели наступальні операції на Бердянському (західна частина Донецької – східна частина Запорізької області) і Мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках і домоглися часткового успіху в районі Роботино (західна частина Запорізької області, 13 км на південь від Оріхова). Кілька російських джерел заявили 12 серпня, що російські війська відійшли з Урожайного (на кордоні Донецької та Запорізької області), хоча багато російських джерел спростували ці твердження 13 серпня.

Аналітики ISW відзначають, що поки у них немає підтвердження того, що російські сили повністю виведені з Урожайного, і вони, ймовірно, в даний час займають позиції, принаймні, в південній частині населеного пункту.

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Також наголошується, що російський інформаційний простір акцентує увагу на успіхах українців в Урожайному, щоб підкреслити низький моральний дух росіян і проблеми з командуванням в цьому районі.

"Олександр Ходаковський, командир батальйону "Схід", що оборонявся під Урожайним, посилався на слова командувача повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковника Михайла Теплинського, що Росія не може перемогти в обороні, а Ходаковський скаржився, що Росія занадто рано витратила свої ресурси у війні, а тепер необхідно зробити паузу, щоб накопичити ресурси для нової операції, що вказує на визнання того, що гнучка оборона Росії в цьому районі має свої обмеження", - зазначають в ISW.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними Генштабу, росіяни намагаються відновити втрачене становище на трьох напрямках - Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому, але результату не досягли.

За минулу добу по лінії фронту сталося в цю добу 24 бойових зіткнення.

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