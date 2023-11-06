Зокрема, на Куп’янському напрямку було відбито 15 ворожих атак.

Упродовж доби українські захисники та захисниці відбили понад 50 атак російських загарбників одразу на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби там відбулося 57 бойових зіткнень з ворогом. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися штурмувати українські позиції поблизу Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там оборонці України відбили 15 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області, а на Авдіївському – поблизу населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Тут українські захисники відбили три та дев’ять атак відповідно.

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Водночас на Мар’їнському напрямку окупанти безуспішно намагалися вести штурми в районах Красногорівки та Марʼїнки Донецької області, а на Шахтарському – в районі Старомайорського Донецької області. Там Силами оборони було відбито 18 ворожих атак.

Крім того, на Запорізькому напрямку українські військові відбили 6 атак ворога біля Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

За даними Генштабу, оборонці України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають російським терористам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні: це варто знати

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 5 листопада, російські окупанти активізувалися майже на всіх напрямках та атакували українські позиції. Загалом за добу українські воїни відбили близько 50 атак російських загарбників на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Крім того, за добу ЗСУ вдалося ліквідувати ще 880 ворожих військових. Відтак, загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення до України зросли до майже 306 тисяч осіб.

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