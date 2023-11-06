Зокрема, на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, на фронті вчора відбулося 53 бойових зіткнень.

Зокрема, як поінформували в Генштабі, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

Відео дня

"На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зведенні Генштабу мовиться, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

"На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: