Також знищено, зокрема, чотири ворожі танки, 14 артсистем та десятки дронів.

Втрати РФ в Україні за добу серйозно зросли – знищено ще 880 російських окупантів, і впритул наблизилися до нової "червоної лінії".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 6 листопада, орієнтовно склали 305 тис. 970 осіб.

Також Сили оборони ліквідували чимало ворожої техніки:

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танків – 5288 одиниць (+4);

бойових броньованих машин – 9958 (+5);

артилерійських систем – 7389 (+14);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5554 (+20);

крилатих ракет – 1556 (+2).

Крім того, знищено ще 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн супротивника (загалом ліквідовано 9744).

Продовжується повномасштабна війна в Україні – сьогодні ось що треба знати:

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

На Куп’янському напрямку ворог вів марні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області й успіху не мали.

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