Водночас ворог, не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, застосував проти мирних людей десятки різних безпілотників.

На лівобережжі Дніпра в Херсонській області українські захисники ліквідували десятки російських окупантів, два міномети, гармату, станцію радіоелектронної боротьби.

Як повідомили у Силах оборони півдня, основним видом ведення бойових дій в цій операційній зоні залишається контрбатарейна боротьба. Водночас підрозділи ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра, відбиваючи штурми ворога. Зокрема, за минулу добу противник здійснив дві спроби штурмових дій, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Паралельно українські захисники завдали вогневого ураження по місцях дислокації загарбників, їхніх вогневих позиціях та тилах. Наразі підтверджено, що за минулу добу на лівому березі поменшало на 51 окупанта, два міномети, гармату, станцію радіоелектронної боротьби та антенну станцію FPV-дронів. Також пущено на брухт 9 одиниць автобронетехніки, чотири розвідувальні БпЛА, з них два - "ZALA", "Орлан-10" та "Мерлін". Також знищено ворожий човен, склад боєпостачання та пункт управління.

Відео дня

Водночас протягом бойової доби ворог не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, застосував 33 FPV-дрони, два ударні БпЛА "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 22 осколкові боєприпаси.

Окрім того, окупанти 12 разів гатили з артилерії по Херсону, двічі були обстріляні Осокорівка, Томина Балка, Станіслав. Під ворожими обстрілами опинилися Понятівка, Степанівка, Садове, Нововоронцовка, Молодіжне, Білозерка, Велетенське, Дар’ївка, Львове, Шляхове, Веселе, Антонівка, Новомиколаївка, Козацьке, Одрадокам’янка, Токарівка, Зеленівка, Сонячне та Новомиколаївка на Херсонщині. Не припиняє ворог артилерійського та дронового терору Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини.

"Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів поранено дві цивільні особи, ще одна особа звернулась до медичної установи, яка отримала поранення напередодні. Пошкоджено багатоповерхівку, близько трьох десятків приватних будинків, адмінбудівлю, господарчі споруди, сільгосптехніку та автомобілі", - наголошують у Силах оборони.

Наразі відомо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два кораблі ворожого флоту, та один – в Азовському. Ракетоносії залишаються в пунктах базування.

Ситуація в Херсонській області

Попередню бойову добу біля села Кринки (Херсонська область) ворог удвічі посилив штурми та намагався обстріляти населений пункт.

Зокрема, агресор здійснив чотири невдалі штурми та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Протягом доби ЗСУ отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 49 бойовиків, 2 гармати, міномет, автівку, генератор, спостережний пункт.

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