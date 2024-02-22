За словами речниці ОК "Південь", Росія зараз визначають рівень готовності української ППО.

РФ готується до нанесення нового масованого удару по території України, заявила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ракетоносії ворог завів у пункти базування, вони споряджені і готові. Хоч не всі і не повністю, ми пам'ятаємо, що на початку року вони застосовувалися під час масованих ракетних атак. І з огляду на загальну аналітику, враховуючи паузу, яку витримав ворог, розуміючи його тяжіння до сакральних дат і різні інші інтерпретації, зокрема і підготовки до тих самих квазі-виборів, які вони так активно презентують. Можна говорити, що зараз певне затишшя, можливо перед наступною бурею", – сказала речниця.

Попри те, що кораблі РФ знаходяться у пунктах базування, це не означає, що небезпеки немає, заявила Гуменюк.

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"Хоч ракетоносії і знаходяться у пунктах базування, але ми поговоримо про те, що прибути їм на бойове чергування, це 2-3 години. Тому оперативно відстежуємо обстановку і сповіщаємо, якщо вона зміниться", – пояснила речниця.

Вона також додала, що в морі зараз знаходяться два човни Чорноморського флоту: "Це забезпечення контролю на надводною ситуацією і захист пункту базування. В Азовському морі один корабель, який забезпечує, можливо, й контрольне прикриття зокрема й Кримського мосту".

Крім того, про підготовку до масованої атаки РФ свідчить і вчорашній пуск ракети з Чорного моря в бік України, переконана речниця.

"Це типова тактика ворога – точкові ракетні удари час від часу будуть відбуватися. На тлі того, які втрати мала авіація, ворог обережно використовує її. І ми бачимо, що з акваторії Чорного моря було нанесено ракетний удар, тобто спроба виміряти готовність та щільність ППО. Ймовірно, ракета була Х-31, це протирадіолокаційна ракета. Над акваторією Чорного моря вона втратила спроможність", – пояснила Гуменюк.

Невдалий день для РФ на лівому березі Херсонської області

Сили оборони завдали удару по російському полігону на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Відомо про щонайменше 60 ліквідованих окупантів. За словами Гуменюк, втрати РФ можуть бути й більшими за заявлені.

Крім того, Гуменюк різко відповіла на слова Шойгу про "зачищення" Кринок. Вона сказала, що окупанти спромоглися лише встановити прапор в населеному пункту, а потім втекти звідти.

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