Втрати росіян в Україні на лівобережжі зросли, поділилися у Силах оборони.

Біля села Кринки (Херсонська область) ворог удвічі посилив штурми та намагався обстріляти населений пункт.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, на лівому березі Дніпра, попри постійні бойові втрати та відсутність успіхів, супротивник не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій. Зокрема, за минулу добу агресор здійснив чотири невдалі штурми та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Йдеться, що Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

"Протягом доби ми отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 49 окупантів, 2 гармати, міномет; військову автівку та генератор. Знищено спостережний пункт противника", - розповіли військові.

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Водночас протягом бойової доби (з 07.00 до 07.00) ворог 5 разів вдарив з артилерії по Херсону. Двічі були обстріляні Зміївка та Тягинка. Також під вогнем ворожої артилерії потерпали Антонівка, Білозерка, Новотягинка, Іванівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Золота Балка, Томина Балка, Садове, Понятівка, Дудчани, Берислав, Качкарівка, Червоний Маяк на правобережній Херсонщині.

"Паралельно зі штурмами ворог намагався обстрілювати й Кринки. Акваторію Очаківської громади ворог продовжував хаотично обстрілювати, демонструючи вогневий контроль і заперечення будь-якої навігації там. Внаслідок злочинних дій ворога, під час артилерійських обстрілів Тягинки, загинули 2 цивільні особи", - зазначають захисники.

Вогнем артилерії пошкоджено 3 багатоповерхівки, понад десяток приватних житлових будинків, газогін та цивільний автомобіль. Також ворог завдав два ракетні удари із застосуванням балістики, імовірно, ракет типу С-400 та "Іскандер-М" по відкритих територіях Степівської громади на Миколаївщині та Кропивницького району на Кіровоградщині.

Йдеться, що окупанти, не припиняючи терор населення прифронтових регіонів Херсонщини, застосували 39 FPV-дронів, 2 ударних БПЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА інших модифікацій 16 осколкових боєприпасів.

Окрім того, наразі відомо, що цивільний отримав поранення внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета поблизу Трифонівки - чоловік у лісосмузі наступив на невідомий предмет.

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Нагадаємо, за попередню бойову добу на лівобережжі Дніпра українські захисники ліквідували десятки російських військових разом з технікою. Зокрема, на лівому березі поменшало на 64 окупанти, ворог також втратив три гармати, гранатомет, міномет, розвідувальний БПЛА типу Zala, човен, станцію радіоелектронної боротьби та три одиниці автомобільної техніки.

Знищено 4 спостережні пункти із фортифікаційними спорудами. За той же період ворог відважився тільки на два штурми, які відбулися без бронетехніки та провалилися.

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