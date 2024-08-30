Сили оборони зараз не мають втрат позицій, а на деяких ділянках становище покращується.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що із Запоріжжя російські загарбники перекинули невелику кількість особового складу на інші напрямки, в тому числі в Курську область РФ. В результаті, ситуація на частині півдня України відносно стабілізувалася. Про це він розповів в етері телемарафону.

За його словами, з початку доби та до сьомої ранку в районі Роботиного на Оріхівському напрямку зафіксовано одну штурмову дію противника. Цей штурм, який противник проводив малою піхотною групою та без використання бронетехніки, відбито.

"Якщо казати за загальну обстановку, наші підрозділи продовжують ведення оборонної операції й водночас вживають заходів для покращення тактичного положення та стійкості оборони. При тому, що ми не маємо втрат своїх позицій, на деяких ділянках становище покращується. При цьому це відбувається, як на Херсонщині - на лівобережних плацдармах Дніпра, так й на Оріхівському напрямку", - сказав Лиховій. Відео дня

Він додав, що зона відповідальності "Таврії" у порівнянні з іншими напрямками найспокійніша. Наприклад, за вчорашню добу тут було відбито три штурми противника, всі вони відбувалися на Оріхівському напрямку. За словами речника, з початку цього тижня було відбито 19 штурмів.

За його словами, на Покровському напрямку стільки відбувається штурмів піхоти (по землі) за півдня, скільки у зоні відповідальності Таврії за цей тиждень.

"Але це ще один доказ того, що у росіян немає ресурсу для ведення активних, ефективних та наступальних дій на кількох напрямках одночасно", - зауважив Лиховій.

На його думку, станом на зараз, окупанти перекинули із Запоріжжя невелику кількість своїх підрозділів на інші напрямки. В результаті, тут у них просто немає ресурсу для того, щоб вести активні бойові дії та просуватися. Водночас на Херсонщині, за даними військового, присутність підрозділів ворога залишається незмінною.

Також Лиховій додав, що за вчорашню добу окупанти здійснили 270 обстрілів з артилерії по позиціях ЗСУ, при цьому було використано маже 1400 боєприпасів. За його словами, у порівнянні з інтенсивністю обстрілів двотижневої давності змін немає. Але якщо порівняти з подіями півторамісячної давності, то, мабуть, окупанти заощаджують снаряди для інших напрямків.

"Якщо порівнювати з липнем, то зараз щодня загарбники використовують менше десь на 500-1000 боєприпасів", - пояснив речник.

Він припустив, що це може бути також результатом роботи підрозділів ЗСУ, які скорочують можливості противника по логістиці. Тільки за 29 серпня, за словами речника, українські ракетники завдали три удари по різних важливих об’єктах противника.

"Та авіація Повітряних сил ще три удари завдала... І, крім того, саме з Запорізького напрямку певну невелику частину ворог перекинув на інші напрямки, зокрема в Курську область. Тому маємо тут певну стабілізацію. Яка проявляється й у зменшенні піхотних штурмів та в використані артилерії противника, в тому числі", - додав Лиховій.

Водночас за його словами, залишається дуже висока активність ворожої авіації. За минулу добу противник завдав 5 ударів з використанням 11 КАБів.

"Всі вони були по Херсонщині, де противник не зменшує своєї присутності", - сказав речник.

Також росіяни здійснили 180 скидів з коптерів з використанням майже 300 боєприпасів, в тому числі 4 - з отруйними речовинами. Окрім того, російські окупанти застосували проти Сил оборони 257 FPV-дронів з вибухівкою.

Ситуація на південному напрямку

Нагадаємо, 29 серпня Лиховій розповів, що росіяни поновили штурмові дії піхоти на півдні. Він пояснив, що у зоні відповідальності "Таврії" були три доби в районі Дня Незалежності України - 22-23-24 серпня, коли не було жодної штурмової дії ворога, а зараз окупанти вдаються до застосування малих піхотних груп.

Військовий уточнив, що на Запоріжжі противник в районі Роботиного не полишає спроб проснутися північніше до Оріхового через Малу Токмачку.

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