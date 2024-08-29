Ворог скидає на українських захисників боєприпаси з отруйними речовинами.

На Придніпровському (лівобережжя Херсонщини) та Оріхівському (Запорізька обл.) напрямках російські окупанти поновили штурмові дії. Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Можна сказати, що росіяни поновили штурмові дії, поновили активність піхоти... Станом на 7 ранку відбито три штурми противника на Оріхівському напрямку – в районах населених пунктів Мала Токмачка і Роботине…", - сказав Лиховій.

Він розповів, що у зоні відповідальності операційної зони "Таврія" протягом трьох діб – 22-23-24 серпня – не було жодної штурмової атаки ворога, проте зараз окупанти вдаються до застосування малих піхотних груп. Військовий уточнив, що у Запорізькій області противник в районі Роботиного не полишає спроб просунутися північніше до Оріхова через Малу Токмачку.

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Також піхотні штурми мають місце й на лівобережжі Херсонщини, де, зокрема позавчора було відбито дві атаки ворога.

Лиховій підкреслив, що росіяни не припиняють використовувати проти Сил оборони артилерію, ударні безпілотники.

"Працює армійська авіація – як ворожа, так і наша. При цьому наші війська вживають заходів до посилення стійкості оборони й деякі позиції вдається відбити… Немає дня, щоб ворог не застосував проти нас керовані авіаційні бомби, але їхня кількість менша, зокрема, у порівнянні з північчю України та Донецькою областю. Протягом вчорашньої доби на нас було скинуто два КАБи. Це дуже люта зброя, яка може завдавати значної шкоди нашим позиціям, та допомагає противнику в його діях", - пояснив Лиховій.

За його даними, щодня ворог здійснює близько 200 обстрілів з артилерії проти Сил оборони.

"Але я помічаю, що кількість боєкомплекту, який росіяни застосовують, поступово зменшується. Наприклад, станом на зараз десь 1200 боєприпасів протягом доби використано ворогом в усій операційній зоні "Таврія". Це десь на 1 тис. менше, ніж місяць-півтора тому", - розповів речник.

За його словами, ворог також вчора застосував приблизно 260 ударних дронів, велику кількість FPV-дронів, три ударних БпЛА типу "Ланцет". Також росіяни здійснили 152 скиди з БпЛА різних модифікацій з використанням 309 боєприпасів.

"На жаль, 11 з них були з використанням отруйних речовин", - наголосив Лиховій.

Водночас Сили оборони у Запорізькій області протягом 24-25 серпня влучили одразу у три великих зенітно-ракетних комплекси противника – два ЗРК "Тор" та "Бук-МЗ".

"З початку серпня знищено загалом 11 зенітно-ракетних комплексів противника. Це означає, що звільняється небо для нашої авіації", - підкреслив військовий.

Останні дані про втрати ворожої техніки на півдні

Нещодавно на півдні України російські окупанти втратили десятки одиниць озброєння та техніки, в тому числі – зенітно-ракетний комплекс "Тор", телекомунікаційний комплекс "Азарт", реактивну систему залпового вогню "Град".

Раніше на південному напрямку підрозділи ЗСУ уразили радіопеленгаційний метеорологічний комплекс "Улыбка", що аналізує дані з використанням елементів штучного інтелекту.

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