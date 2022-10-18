За словами військового експерта, зараз не варто встановлювати терміни взяття міста українськими захисниками.

Під Херсоном зараз дуже важка ситуація. Рашисти намагаються невеликими партіями, але все ж постачати угруповання в місті боєприпасами. Тому прогнозувати терміни звільнення обласного центру зараз неможливо.

Такими висновками поділився військовий експерт Олег Жданов у розмові з журналісткою Наталією Мосейчук.

"Ми ніяких дедлайнів не даємо. Чому? Тому що ситуація там дуже складна. Росіяни самі, війська — потрібно констатувати той факт, що вони на горбу по одному снаряду, але вони несуть і намагаються постачати це угруповання. До речі, в районі Херсона вони кидають труби по Дніпру, щоб перекачувати паливо", — заявив Жданов.

Потім експерт розповів про стан справ на Каховському мосту. ЗСУ неодноразово били по ньому з HIMARS. Однак російські окупанти проклали через міст три одноколійні танкові переходи. Завдяки цьому рашисти отримали можливість перекидати техніку на лівий берег Дніпра, а ЗСУ намагаються знищувати її, коли ворог здійснює переправлення.

"Вони встигли перегрупуватися і вивести вперед повітряно-десантні війська. Там бойові дії йдуть дуже жорсткі. І на сьогоднішній день необхідно дочекатися, що нам скаже Генеральний штаб, коли вони матимуть певні успіхи. Скажу так: зусилля там дуже сильні з боку Збройних сил України, бої йдуть дуже жорсткі", — додав Жданов.

Експерт уточнив, що лінія фронту не Херсонщині велика. Окупанти задіяли 11 з 15 барж в регіоні і влаштовують переправи в будь-якому місці. Дві з них утопили, однак тепер рашисти прикриваються місцевим населенням. Тому говорити про оперативне оточення ще занадто рано.

Ситуація в районі Херсона: основні відомості

Станом на 9 жовтня Збройні сили України звільнили в Херсонській області 1 170 квадратних кілометрів від російських окупантів.

Кремлівські пропагандисти 15 жовтня повідомили про "важкі бої" під Херсоном. А ЗСУ відзвітували, що намагаються відтіснити ворога до Дніпра.

Через день в Генштабі розповіли, як рашисти вивозять з міста співробітників і майно банків і Пенсійного фонду.

При цьому здавати Херсон росіяни не мають наміру. Зараз окупанти з Росгвардії споруджують оборонні позиції навколо обласного центру.

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