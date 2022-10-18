У тимчасово захопленому Херсоні, за різними даними, перебувають від 20 до 25 тисяч російських військових.
Військові РФ у Херсоні психологічно зруйновані, розповіла очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі для проекту "Радіо Свобода" під назвою "Новини Приазовʼя".
Чиновниця зазначила, що у супротивника є великі проблеми із доставленням у місто зброї, негаразди із забезпеченням пальним і продуктами.
"На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так…", - зазначила очільниця міської військової адміністрації.
Лугова додала, що колаборанти сплять у бронежилетах і активно вивозять все, що нажито "непосильною" працею, у бік окупованого Росією Криму.
"…колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом - меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди", - поділилася вона.
Яка ситуація у Херсонській області - найважливіші новини
Збройні сили України наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Згодом стало відомо, що у наших воїнів є успіхи, в тому числі у Херсонській області.
Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від окупантів вже звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів.
Пізніше полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан спрогнозував, що скоро на півдні наша армія проведе деякі контрнаступальні дії, і будуть хороші новини щодо правобережжя Херсонської області.
Після цього Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги з Херсона евакуюють в Крим співробітників та майно банків і пенсійного фонду.