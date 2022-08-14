Тим часом у Нікополі та Криворізькому районі обійшлося без постраждалих, у Марганці поранено чоловіка.

Дніпропетровщина знову потрапила під обстріли з боку російських окупантів. Вночі РФ накрила з "Градів" Марганець, у Нікополі зафіксовано 20 "прильотів".

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополі ворожі обстріли зачепили газопроводи та лінії електропередач. Декілька тисяч мешканців міста залишилися без світла.

"Напружена ніч ворожих атак… Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. Тричі! накрила вогнем Нікопольський. По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики. Обійшлося без постраждалих. По Марганцю росіяни били з "Градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа", - повідомив він.

Тим часом, у Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Тука попередив про новий сценарій війни з РФ. Евакуацію українців можуть провести ще у чотирьох областях.

Вас також можуть зацікавити новини: