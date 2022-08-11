По Нікопольському району зафіксовано 120 прильотів з "Градів".

Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, у Нікополі загинуло дві людини, поранено - семеро.

Як повідомляє УНІАН, про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з обстрілами та загиблими. Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів". 120 прильотів! У Нікополі 2 людей загинули, 7 поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан", - повідомив він.

Тим часом, у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.

У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум‘я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.

У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Як рініше повідомляв УНІАН, Дніпропетровщина в останній час все частіше страждає від обстрілів окупантів. Так, 10 серпня супротивники двічі обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню "Град". Спершу стало відомо про 11 загиблих. Пізніше кількість жертв ворожого обстрілу зросла до 13 осіб.

За словами, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, по Нікопольському району російські окупанти били із Запорізькій АЕС.

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