Зараз ситуація у столиці України уточнюється.

Сьогодні було збито кілька ракет над Києвом.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наскільки ми можемо зараз говорити, було збито кілька ракет над столицею. Зараз ситуація уточнюється", - розповів він.

Говорячи про криміногенну ситуацію в Києві, Денисенко зазначив, що в Києві криміногенна ситуація "в цілому на достатньо низькому рівні". За його словами, кримінальних злочинів "в рази менше ніж було в довоєнний час".

Нагадаємо, після обстрілів Києва російськими окупантами у місті залишається сотні мін і снарядів, що не розірвалися. Повертатися до своїх домівок українцям зараз небезпечно, попереджає він. Робити це можна лише після погодження органів влади, ДСНС та Національної поліції.

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