Міністерство оборони Великобританії поділилося новим звітом про ситуацію на фронті в Україні. За його даними, ЗСУ проводять локальні контратаки на північний захід від Києва і утримують центр Маріуполя.
Свіжою інформацією Міноборони поділилося на своєму офіційному акаунті в Twitter.
Під Києвом контратаки проводяться по лінії Ірпінь, Буча, Гостомель. Наступи мали певний успіх: окупантів витіснили з окремих позицій. Однак загроза для столиці зберігається через ударний потенціал ворога.
У Маріуполі ситуація складна. Путінські війська продовжують наступати, супроводжуючи свої дії безперервним інтенсивним обстрілом. Однак ЗСУ як і раніше контролюють центр міста.
В інших місцях окупанти утримують зайняті позиції і намагаються провести реорганізацію, щоб частково відновити свої сили.
Нагадаємо, вчора Збройні Сили України героїчно звільнили Ірпінь. Однак у Київській обласній військовій адміністрації попередили, що агресор проводить перегрупування з метою відновлення наступу на столицю. Тому незабаром інтенсивність битв в секторі може зрости.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.