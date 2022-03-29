ЗСУ контратакують під Києвом і утримують центр Маріуполя / фото REUTERS

Міністерство оборони Великобританії поділилося новим звітом про ситуацію на фронті в Україні. За його даними, ЗСУ проводять локальні контратаки на північний захід від Києва і утримують центр Маріуполя.

Свіжою інформацією Міноборони поділилося на своєму офіційному акаунті в Twitter.

Під Києвом контратаки проводяться по лінії Ірпінь, Буча, Гостомель. Наступи мали певний успіх: окупантів витіснили з окремих позицій. Однак загроза для столиці зберігається через ударний потенціал ворога.

У Маріуполі ситуація складна. Путінські війська продовжують наступати, супроводжуючи свої дії безперервним інтенсивним обстрілом. Однак ЗСУ як і раніше контролюють центр міста.

В інших місцях окупанти утримують зайняті позиції і намагаються провести реорганізацію, щоб частково відновити свої сили.

Нагадаємо, вчора Збройні Сили України героїчно звільнили Ірпінь. Однак у Київській обласній військовій адміністрації попередили, що агресор проводить перегрупування з метою відновлення наступу на столицю. Тому незабаром інтенсивність битв в секторі може зрости.

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