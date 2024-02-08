Окупанти бережуть важку техніку та продовжують м’ясні штурми.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області залишається складною. Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу, коментуючи той факт, що у Кринках замайорів українській прапор.

"Ситуація залишається досить складною і присутність там українського прапора - це один з сигналів зокрема, й місцевим жителям про те, що сили оборони України продовжують боротьбу, продовжують утримувати свої позиції. Нікуди вони не поділися, як би не хотіли російські пабліки", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що підрозділи ЗСУ продовжують на лівобережжі бойову роботу - закріплення на позиціях, але ворог не припиняє штурмів. Зокрема, вчора було чотири такі спроби.

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За даними військової, загарбники штурмують ЗСУ без застосування військової техніки.

"Характерним залишається те, що продовжує діяти командирській ембарго на використання бронетехніки. Фактично продовжуються м’ясні штурми. Наразі бачимо, що ворог вірить у Сили оборони України - економить бронетехніку. Щоб, коли прийде наша, їм буде чим битися", - констатувала Гуменюк.

Водночас українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За даними Сил оборони півдня, за минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 57 окупантів, танк, 5 гармат, 2 міномети та 12 одиниць автомобільної техніки.

Ситуація в районі Кринок

6 лютого стало відомо, що ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонській області, у Кринках. Аналітики DeepState заявили, що прапор встановили бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти.

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, для російських окупантів Кринки є дуже незручною локацією. Для видавлювання ЗСУ з лівого берега в Кринках окупанти торік спеціально сформували три тактичні групи, чисельністю практично у дві бригади. Ці групи діяли по флангах, з Козачі Табори-Кринки, Корсунка-Кринки й фронтально з траси 2206 через лісовий масив. Як пояснив Коваленко, ефективність дій ворожих угрупувань, у складі яких сотні одиниць важкої техніки, знижується відсутністю контролю над дорогою першого рубежу і залежністю всіх логістичних ланцюжків від 2206. Своєю чергою, 2206 знаходиться в зоні не тільки ураження артилерією ЗСУ з правого берега, а й активності дронів.

Конфігурація лівого берега Херсонщини сприяє розкриттю потенціалу дронів, без протидії РЕБ, бо останні знаходиться в зоні ураження артилерією ЗСУ.

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