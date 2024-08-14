У центральній частині міста противник провів перегрупування у кварталі багатоповерхової забудови з метою продовження штурмових дій.

У Вовчанську на Харківщині російські окупанти продовжують активну повітряну розвідку. У центральній частині міста противник здійснив перегрупування штурмових груп.

Про це повідомила прес-служба Оперативно-тактичного угруповання "Харків". Зокрема, як зазначається, протягом доби на Харківському напрямку російські окупанти 13 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ. Українські військові зупинили всі спроби противника просунутися вглиб України.

Так, в районі населеного пункту Глибоке противник переміщує особовий склад, проводить евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення. У районі населених пунктів Стариця, Бугруватка, Огірцеве ворог проводить внутрішню ротацію бойових змін, накопичує живу силу на передових позиціях.

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"У Вовчанську окупанти продовжують вести повітряну розвідку. У центральній частині міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови з метою продовження штурмових дій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як поінформували в ОТУ "Харків", в районі населеного пункту Тихе відмічено підготовку підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади до проведення наступальних дій. По населеному пункту Вовчанські Хутори противник завдав удар РСЗВ з території РФ.

Ситуація в Харківській області

Днями в ОТУ "Харків" заявили, що російські окупанти завели штурмові групи у Вовчанськ. Загарбники намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Крім того, у районі північно-західніше населеного пункту Тихе окупанти зосереджують зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

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