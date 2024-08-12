На цій ділянці фронту ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.

Російські окупанти завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Загарбники намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Харків" Збройних Сил України, на цій ділянці фронту ворог продовжує атакувати позиції наших захисників. РФ завела у Вовчанськ штурмові групи зі складу 4-ї диверсійно-розвідувальної штурмової бригадної роти (ДРШБР).

Крім того, у районі північно-західніше населеного пункту Тихе окупанти зосереджують зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення своїх позицій.

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Війна в Україні - бої у Харківській області

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни через великі втрати перекидають на Харківщину підрозділи з Луганської області. Хоча окупанти продовжують штурмові дії на Харківщині, але результативність "нульова".

Аналітик Bild вважає. що Україна зможе використати захоплені частини у Курській області РФ для обміну на захоплені Росією території Харківщини.

Після початку операції ЗСУ у Курській області РФ, на Харківському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася. Окупанти стали менше застосовувати артилерію.

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