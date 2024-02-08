Ворог хоче перерізати Силам оборони логістичні шляхи.

Бої відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі Авдіївки, але й в межах міської забудови. Про це сказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про Авдіївку, то підрахунки про те, яку частину території міста захопив ворог вважаю не коректними. Тому, що одна справа адміністративні межі, а інша справа- це конкретні позиції", - сказав він.

При цьому зазначає, що ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою.

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"Противник активізує наступальні штурмуві дії з північного та з південного флангів. Можу підтвердити, що боєзіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, але й в межах міської забудови. Задум противника очевидний : він намагається відрізати українські сили від міста, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар’єром. Там він спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки", - повідомив Лиховій.

За його словами, намір противника очевидний - він хоче перерізати головну логістичну артерію і забезпечити так зване оперативне оточення міста, але цьому активно протидіють наші підрозділи. При цьому додав, що логістичне постачання підрозділів Сил оборони України ускладнене.

"Ворог продовжує зазнавати значних втрат, але має великі резерви і постійно вводить в дію нові підрозділи", - наголосив він.

За його словами, з нашого боку також відбуваються заходи щодо покращення стійкості оборони, посилюється рубіж блокування, встановлюються додакові вогневі позиції, задіюються свіжі підрозділи.

Ситуація біля Авдіївки - деталі

Сьогодні в ранковому зверненні Генштабу зазначалося, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

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