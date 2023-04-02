У Міноборони зазначили, що навіть непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють.

Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Там ворог пробує задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють й рашення вони приймають емоційно.

"Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника", - зазначила заступник міністра і додала, що кожне українське військове рішення і кожен крок є виваженим.

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"Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці", - сказала Маляр.

За її словами, реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.

Ситуація у Бахмуті

За даними ISW, ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута, але російські війська мають деякі успіхи у самому місті.

А 1 квітня у Міноборони повідомили, що російські окупанти мають незначні перемінні успіхи у битві за Бахмут, але місто захопити не можуть.

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