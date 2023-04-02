Ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Там ворог пробує задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють й рашення вони приймають емоційно.
"Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника", - зазначила заступник міністра і додала, що кожне українське військове рішення і кожен крок є виваженим.
"Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці", - сказала Маляр.
За її словами, реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.
Ситуація у Бахмуті
За даними ISW, ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута, але російські війська мають деякі успіхи у самому місті.
А 1 квітня у Міноборони повідомили, що російські окупанти мають незначні перемінні успіхи у битві за Бахмут, але місто захопити не можуть.